ديالى تكشف مضامين ورقة المياه للعام الحالي: 3 ايجابيات

2023/05/21 | 19:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت الموارد المائية في ديالى، الاحد، عن مضامين ورقة المياه لأول مرة في 2023.

وقال مدير الموارد مهند المعموري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “موجات السيول وغزارة الامطار التي تكررت 5 مرات ما بين كانون الاول ونيسان اسهمت في تامين خزين مائي اعلى من السنوات الماضية بنسب تعطي مرونة عالية في تلبية الاحتياجات الاساسية خلال صيف 2023”.

وأضاف، أن “احتياجات المياه لمحطات الاسالة وسقي اكثر من 140 الف دونم من البساتين مؤمنة بالكامل خلال صيف 2023 والوضع افضل من الموسم الماضي”، لافتا الى ان “ورقة مياه 2023 تحمل 3 ايجابيات هو زيادة الخزين في السدود الرئيسية ومنها العظيم بنسب جيدة بالاضافة الى امكانية المناورة بسبب مشروع بعقوبة لنقل المياه من دجلة الى نهر خريسان ناهيك عن معالجة نسبة كبيرة من التجاوزات على الانهر والجداول”.

واشار الى ان “الدائرة بدأت عملية توعية واسعة بضرورة الامتناع عن هدر المياه في ديالى والسعي الى ترشيد الاستهلاك بالقدر الذي يحقق انصاف في توزيع المياه”.

وعانت ديالى في العام الماضي من جفاف قاس دفع الى تاجيل الخطط الزراعية لاكثر من موسم.

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