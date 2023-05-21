الاتصالات تجدد تأكيدها: الموازنة المرسلة من الحكومة خالية من ضرائب الكارتات

2023/05/21 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

جددت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الاحد، تأكيدها على خلو نسخة الموازنة المرسلة من الحكومة الى البرلمان، من مقترح اعادة ضريبة كارتات التعبيئة.

وقالت الياسري في بيان تلقته "بغداد اليوم": "نجدد التأكيد بأن الموازنة المرسلة من الحكومة لمجلس النواب لم تتضمن نصا يقضي باعادة فرض الضريبة على كارتات الهاتف النقال والانترنت والحكومة ملتزمة بقرارها المتخذ سابقا بهذا الصدد".

وكانت اللجنة المالية النيابية قد اعلنت في وقت سابق، تصويتها على اعادة فرض ضريبة كارتات التعبئة ولكن بنسبة 10%، وذلك بعد 3 اشهر فقط على الغائها من قبل الحكومة بعد ان كانت بنسبة 20%.

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