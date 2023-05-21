النزاهة: 37 أمر قبض واستقدام قضائي بحق ذوي الدرجات العليا في نيسان الماضي

2023/05/21 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، صدور أوامر 37 أمر قبض واستقدام قضائي بحق ذوي الدرجات العليا في نيسان الماضي.

وبحسب إحصائية للنزاهة لنشاطاتها في الشهر الماضي حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه، فأن عدد عمليات الضبط بلغت 43 عملية وضبط 98 متهماً بالجرم المشهود".

وبلغ عدد ملفات تسلم الهاربين والأموال المهربة خلال الفترة ذاتها 55 ملفاً، وفقاً للنزاهة.

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