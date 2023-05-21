المالية النيابية تحدد موعدا محتملا للتصويت على الموازنة

2023/05/21 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

رجحت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الأحد، تحديد موعد جلسة التصويت على قانون الموازنة الاسبوع المقبل، مشيرة الى انها لم تنته بعد من الموازنة.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي لـ"بغداد اليوم"، ان "رئاسة مجلس النواب لم تحدد حتى الساعة موعد جلسة التصويت على قانون الموازنة، بسبب استمرار مناقشة فقرات القانون والتصويت عليها وتعديل بعضها من قبل اللجنة المالية البرلمانية"، مؤكدا ان "الاجتماعات مستمرة دون توقف".

وبين الكاظمي ان "اللجنة المالية البرلمانية تعمل حاليًا على وضع اللمسات النهائية على قانون الموازنة من اجل التصويت على كامل القانون وإرساله لرئاسة مجلس النواب لكي تحدد جلسة التصويت"، مشيرا الى ان "هناك امكانية لعقد جلسة التصويت بداية الاسبوع المقبل".

وفي وقت سابق من اليوم اكدت المالية النيابية ان الموازنة سيتم الانتهاء منها يوم غد الاثنين كحد اقصى ومن ثم ترسل الى رئاسة البرلمان، مشيرة الى انه لم يتبق سوى 3 فقرات على الاكثر في الموازنة.

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