2023/05/21 | 20:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة التربية، اليوم الأحد، أن امتحانات السادس الابتدائي جرت بانسيابية عالية.وقال الناطق باسم الوزارة كريم السيد في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: إن” الامتحانات العامة للسادس الابتدائي جرت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في يومها الأول..



امتحانات السادس الابتدائي تجري بانسيابية دون تسجيل حالات خرق المركز الخبري الوطني.

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