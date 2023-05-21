نافورة تريفي الشهيرة في روما تتحول إلى اللون الأسود بعد إلقاء نشطاء المناخ الفحم فيها

2023/05/21 | 20:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شرطة روما إن جماعة "ألتيما جينيرازيوني" أو "الجيل الأخير"، الناشطة في مجال المناخ، حوّلت المياه الزرقاء لنافورة "تريفي" في وسط روما إلى اللون الأسود بالفحم بعد ظهر الأحد بقليل.

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