فتح طريق مغلق منذ 16 عامًا غربي بغداد (صور)

2023/05/21 | 20:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلام عمليات بغداد: قواتنا الامنية تباشر بفتح طريق مغلق منذ عام ٢٠٠٦ ضمن منطقة “المنصور ” في جانب الكرخ.

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