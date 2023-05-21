شاهد.. اشتباكات بين جماهير نادي اربيل ودهوك في نهائي كأس كردستان

2023/05/21 | 20:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 21 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: بالفيديو اندلاع اشتباكات بين جماهير نادي اربيل و نادي دهوك...

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اشتباكات بين جماهير نادي اربيل ودهوك في نهائي كأس كردستان أولاً على المسلة.

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