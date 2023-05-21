قناعات ومقارنات مغلوطة

2023/05/21 | 20:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:سامي جواد كاظم

القناعة هي ثقافة ونعمة تجعل ممن يتصف

بها وفق شروطها سعيد البال وسليم الحال

، ولكن عندما تتجاوز حدودها او توضع في

غير محلها مع تليسها التقديس الديني

وتنسيبها الى الله عز وجل او

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