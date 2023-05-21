مدرب العراق السابق بطل قصة مثيرة للجدل بعد قيادة فريق للدوري الممتاز

2023/05/21 | 21:00 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باسم قاسم أشرف على تدريب المنتخب العراقي (الأناضول)

أثار باسم قاسم، مدرب منتخب العراق السابق، والمدير الفني الحالي لنادي الميناء، الجدل، بعد التفاوض مع إدارة نادي النفط، قبل أيام من خوض فريقه لنهائي دوري الدرجة الأولى أمام أمانة بغداد.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قد قررت قبل أيام، إقامة نهائي دوري الدرجة الأولى للموسم 2023-2022 بين فريقي الميناء وأمانة بغداد على ملعب الشعب الدولي، يوم الجمعة المقبل.

وفي وقت يستعد فيه الفريق لخوض النهائي، أقدم مدرب "أسود الرافدين" على الاتفاق مع فريق النفط، الذي يعاني من شبح الهبوط في الدوري الممتاز، وهو الأمر الذي استغربته إدارة الفريق البصري، في بيان رسمي.

وبعدها، أعلن نادي الميناء، السبت، إقالة باسم قاسم، حيث ذكر النادي في بيان أن "إدارة الميناء تنيط مهمة قيادة فريقها الأول بكرة القدم في المباراة النهائية للمدرب المساعد فريد مجيد ومدرب اللياقة نصير عبد الأمير".

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وأضاف البيان: "إدارة الميناء تتقدم بشكرها وامتنانها للكابتن باسم قاسم ومدرب الحراس هاشم خميس، وتتمنى لهما التوفيق في مهمتهما التدريبية القادمة رفقة نادي النفط".

وكان باسم قاسم، قد أشرف على تدريب المنتخب العراقي وقيادته في بعض مواجهات تصفيات كأس العالم 2018، بعد أن جاء خلفا للمدرب المقال راضي شنيشل.

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