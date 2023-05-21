2023/05/21 | 21:03 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت ألبرتا قد أعلنت حالة الطوارئ، وطلبت مساعدات خارجية بعدما دقر 800 ألف هكتار من الأراضي في حرائق سبّبت إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم منذ مطلع الشهر.سجلت المقاطعة، يوم الجمعة، 94 حريقاً نشطاً في الغابات، بينها 26 حريقاً خرج عن السيطرة، بحسب مسؤولين.في مقاطعة بريتيش كولومبيا المجاورة كان الوضع مقلقاً أيضاً، بحيث خرج […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سلطات ألبرتا تعلن عن إغلاق 12 حديقة عامة محلية شبكة القيقب الدولية.

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