2023/05/21 | 21:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب عن ذي قار يطالب بزيادة تخصيصاتها المالية التي لا تكفي لإكمال خدمات قضاء واحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/21 | 21:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عن ذي قار يطالب بزيادة تخصيصاتها المالية التي لا تكفي لإكمال خدمات قضاء واحد) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عن ذي قار يطالب بزيادة تخصيصاتها المالية التي لا تكفي لإكمال خدمات قضاء واحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).