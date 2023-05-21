2023/05/21 | 21:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت هيئة الحماية الاجتماعية، اليوم الاحد، عن تحديد الخميس المقبل موعداً لإصدار البطاقات الذكية لـ 60 ألف معاق.وقال رئيس الهيئة احمد الموسوي في تصريح تابعه / المركز الخبري الوطني/ إنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمل تصدر 60 الف بطاقة ذكية للمعاقين الخميس المقبل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تصدر 60 الف بطاقة ذكية للمعاقين الخميس المقبل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تصدر 60 الف بطاقة ذكية للمعاقين الخميس المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).