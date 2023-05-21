التربية: لم نسجل أي خلل في الامتحانات الوزارية

2023/05/21 | 21:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التربية، أنها لم تسجل أي خلل في الامتحانات الوزارية للسادس الابتدائي التي أنطلقت اليوم.

وقال المتحدث باسم الوزارة، كريم السيد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “تم تهيأة جميع المتعلقات الخاصة بانجاح الامتحانات الوزارية للمرحلة الابتدائية من ناحية تأمين الدفاتر الامتحانية والقاعات”.

وأضاف “وجه وزير التربية وجه بالمتابعة الفورية للمراكز الامتحانية وكل ما من شأنه يقوم عمل الامتحانات والوصول الى أبعد انقطة ممكنة في حال وجود مشاكل”.

وأشار السيد الى “اننا حتى الان لم نسجل اي مشاكل او خلل في التحضيرات او الامتحانات”.

وتوجَّه، صباح اليوم الأحد، مليون و150 ألف تلميذ من مرحلة السادس الابتدائي ببغداد والمحافظات، للمشاركة بالامتحانات الوزاريَّة بدورها الأول للعام الدراسي الحالي (2022 ــ 2023).

وتبدأ الامتحانات بمادة التربية الإسلامية تليها اللغة العربية ثم الإنكليزية والرياضيات والاجتماعيات والعلوم وبشكل متتال لمدة أسبوع من 21 إلى 27 من أيار الحالي.

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