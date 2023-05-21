أول تعليق من منصور بن زايد على فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز

2023/05/21 | 21:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة نائب رئيس الدولة في الإمارات، على فوز مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2023/2022، للمرة الثالثة على التوالي والتاسعة في تاريخه.

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