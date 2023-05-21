أغنية جديدة

2023/05/21 | 21:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم وفاتها منذ 48 عاما، يصدح صوت سيدة كوكب الشرق الراحلة، أم كلثوم، بكلمات ولحن جديدين، من تأليف الفنان عمرو مصطفى (44 عاما)، في إطار ما أسماه بـ"إحياء التراث".

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