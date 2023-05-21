شاعر عماني يفوز بجائزة الرواية العربية

2023/05/21 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي (أ ف ب) – فازت رواية “تغريبة القافر” للشاعر والروائي العُماني زهران القاسمي بالجائزة العالمية للرواية العربية في دورتها السادسة عشرة في أبوظبي، ليحصل الكاتب على مبلغ 50 ألف دولار مع تمويل لترجمة قصته إلى الانكليزية.وجاء إعلان فوز الرواية مساء الأحد في حفل نظّمه المشرفون على الجائزة السنوية في أبوظبي وتم بثّه بشكل […]

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