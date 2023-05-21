12 قتيلا جراء تدافع في ملعب كرة قدم في السلفادور

2023/05/21 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سان سلفادور (أ ف ب) – قُتل 12 شخصًا وجُرح المئات السبت في السلفادور جرّاء تدافع مشجّعين حاولوا دخول استاد كوسكاتلان في العاصمة سان سلفادور لمشاهدة مباراة في كرة القدم، حسبما أعلنت الشرطة.وتحدث مدير الشرطة ماوريسيو أرياسا للصحافيين عن “تسعة قتلى هنا في الملعب وثلاثة آخرين في مستشفيات مختلفة”.وأضاف “كرة القدم السلفادورية في […]

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