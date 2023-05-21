2023/05/21 | 21:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الساعاتي ورحلاته – أحمد عبد المجيد حرمتني المشاغل، من حضور احتفال جائزة الأديب المحامي المعروف ناجي جواد الساعاتي، المكرسة لأدب الرحلات، لكن زميلنا الذي انتدبته (الزمان) لتغطية وقائع اطلاق نتائج الجائزة لهذا العام، تسلم بالنيابة عني درع التكريم الذي منح لي أسوة بعلمين آخرين.ويحق لأسرة الساعاتي الكبير، ان تفخر بانجازات الوالد ، الذي دأب […]

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