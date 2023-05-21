قيادي في الفتح يحدد ثلاث نقاط وراء نزيف الدم في الطارمية

2023/05/21 | 21:39 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد القيادي في تحالف الفتح، صادق جعفر، الأحد، بان 3 نقاط وراء نزيف الدم في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد.

وقال جعفر لـ(بغداد اليوم)، ان :"استشهاد واصابة 5 مدنيين بينهم منتسبين في الحشد العشائري في هجوم ارهابي في الطارمية في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس هو الـ 11 خلال 2023 ما يدلل على ان هناك نشاط واضح لخلايا الارهاب".

واضاف، ان "3 نقاط وراء نزيف الدم في الطارمية هي وجود ملاذات آمنة لخلايا نائمة وهناك دعم سري لفلول الارهاب يجري سواء بخوف أم ايمان بفكرهم من قبل بعض الأسر بالاضافة الى وجود ثغرات في التعاطي مع مناطق ذات جغرافية معقدة جداً من ناحية التضاريس".

وأشار جعفر الى ان "الحل في ايقاف نزيف الدم في الطارمية يبدأ من اعادة رسم ستراتيجية أمنية جديدة يكون للحشد من أبناء القضاء رأس الرمح في مواجهة الارهاب واتخاذ اجراءات مشددة حيال اي شخص يقدم الدعم وتفعيل الجهد الاستخباري واعطاء مكافات مجزية مع حماية لمن يدلي بمعلومات تقود الى كشف اوكارهم".

وتابع ان "الوضع في الطارمية مثار قلق دائم لان هناك ارواح بريئة تسقط بين فترة وأخرى".

وكان قضاء الطارمية شمال بغداد شهد مساء أمس إستشهاد وإصابة 4 عناصر من الحشد العشائري على يد مسلحين مجهولين بالقرب من منشأة ابن سينا في القضاء.

وأضاف، أن "مسلحين مجهولين أقدموا على اقتحام منزل وقتل اثنين من عناصر الحشد العشائري، فيما أصيب اثنين اخرين بالقرب من منشأة ابن سينا في قضاء الطارمية شمال بغداد".

وتفقد وزير الدفاع ثابت العباسي مكان الحادث الإرهابي في الطارمية، اليوم الاحد..

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