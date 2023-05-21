2023/05/21 | 21:50 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: X6QRlsNtER8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تزايد خطر الحمى النزفية في العراق | أهل المدينة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تزايد خطر الحمى النزفية في العراق | أهل المدينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).