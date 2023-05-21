2023/05/21 | 22:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن جهاز أمن إقليم كردستان، اليوم الأحد، عن توقيف عصابة لتزوير العملة، وضبط 18 ألف دولار مزور. وقالت مديرية أمن رابرين في بيان، إنه “بعد تلقيها معلومات مفصلة عن عصابة بيع (عملة مزورة) بتاريخ 2023/5/10 ألقت قوات الأمن رابرين القبض على مشتبهين (ش ، م ، ا) و (س ، م ، ا) […]

ظهرت المقالة الإقليم.



إفشال عملية توزيع “عملة مزورة” في مدن كردستان أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإقليم. إفشال عملية توزيع “عملة مزورة” في مدن كردستان) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإقليم. إفشال عملية توزيع “عملة مزورة” في مدن كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).