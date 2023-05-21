2023/05/21 | 22:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني مع رئيس تحالف الفتح، هادي العامري، اليوم الأحد، آخر تفاصيل مشروع قانون الموازنة.وذكر بيان لمكتب السوداني، تلقاه / المركز الخبري الوطني/أن الأخير “التقى، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السوداني والعامري يبحثان مشروع قانون الموازنة الاتحادية وسبل إقراره المركز الخبري الوطني.

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