2023/05/21 | 22:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أوضح البنك المركزي، اليوم الأحد، أهداف التعليمات الصادرة حول بطاقات الدفع المسبق، فيما أشار إلى اتخاذ إجراءات عقابية تجاه مصارف صدرت عنها بطاقات خارج الضوابط.وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك المركزي يتوعد بعقوبات لمن يصدر بطاقات خارج الضوابط المركز الخبري الوطني.

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