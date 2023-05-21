نائب: الجهات الرقابية مقيدة بـالسلاح المنفلت والمحاصصة والفساد

2023/05/21 | 22:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عزا عضو مجلس النواب سجاد سالم، اسباب عجز الجهات الرقابية عن تنفيذ واجباتها بمحاسبة من تضخمت اموالهم جراء الاستفادة من مواقعهم القيادية في الدولة العراقية الى المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت.

وقال سالم في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “بنية النظام السياسي في العراق، قائمة على المحاصصة والفساد”.

واضاف، أن “هذه المحددات تقف حجر عثرة امام الهيئات الرقابية وليس بامكانها تجاوزها”، مشيرا الى، أن” هذا الامر تسبب في تقييد وشلل تام للمؤسسات الرقابية”.

وتابع سالم الى، أن “وجود السلاح المنفلت وما ينشره من ذعر ورعب وتهديد حقيقي للموظفين وعموم المواطنين يجعل من عملية محاسبة هؤلاء مهمة مستحيلة”.

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