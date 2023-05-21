صحيفة: طالبان تسعى لجر إيران إلى صراع عسكري

2023/05/21 | 22:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة “جمهوري إسلامي” إن سياسات حركة طالبان ومواقفها الأخيرة تؤكد أن الغاية منها هو جر إيران إلى صراع عسكري واستنزاف، بعد توريطها في مستنقع الحرب في أفغانسان، مدعية أن اتفاق الانسحاب الأميركي من أفغانسان في الدوحة تضمن أن تقوم طالبان نيابة عن الولايات المتحدة الأميركية بافتعال صراع عسكري في الجهة الشرقية لإيران وزعزعة الأمن والاستقرار فيها.

وذكرت الصحيفة في مقالها الذي حمل عنوان “لا تلعبوا في ملعب طالبان”، أنه من الضروري اتخاذ موقف حاسم ورادع تجاه الحركة وإن كان هذا الموقف لا يعني بالضرورة العمل العسكري، لكن يجب أن تظهر طهران قوة وصرامة أقوى وتبتعد عن “المواقف الانفعالية” ودعت إلى ضرورة تشكيل لجنة من الخبراء لتفقد مياه نهر هلمند والتأكد من صحة مزاعم طالبان التي تقول إن المياه في النهر انحسرت بشكل طبيعي وليس بسبب السد الموجود على النهر.

كما نوهت الصحيفة إلى أن حركة طالبان تبنت ردين على إيران بعد تهديدات الرئيس الإيراني؛ الأول كان موقفا رسميا تمثل في إصدار بيان من الحركة دعا إيران إلى تجنب “الألفاظ غير المناسبة” عند الحديث عن موضوع المياه وأكد حرص طالبان على الوفاء بتعهداتها الدولية حول حصة إيران المائية.

أما الموقف الثاني فتمثل في سخرية واستهزاء مسؤولين في الحركة من التهديدات الإيرانية وتأكيدهم الاستعداد لمواجهة إيران عسكريا وهو ما يظهر رغبة الحركة في توريط إيران في صراع عسكري.

من جانب آخر قال البرلماني السابق حشمت فلاحت بيشه في مقابلة مع صحيفة “آرمان ملي” إن إيران ارتكبت خطأ في سياساتها خلال تعاملها مع حركة طالبان، موضحا أن الخطأ تجسد في تسليم طهران السفارة الأفغانية إلى ممثلين عن الحركة.

وفي الوقت نفسه، انتقد فلاحت بيشه تصريحات الرئيس الإيراني قبل أيام حين هدد طالبان وقال إنه ما كان ينبغي للرئيس الإيراني اتخاذ موقف بهذه الحدة والذي قوبل بسخرية واستهزاء من جانب مسؤولين في طالبان كما أنه أدخل الجدل حول المياه بين طالبان وإيران إلى مرحلة جديدة.

ولفت الكاتب إلى رد فعل طالبان الرسمي حيال تهديدات الرئيس الإيراني، وقال إن مسؤولي طالبان تعاملوا بحكمة ومنطق أكبر، حيث أصدروا بيانا أوضحوا فيه وجهة نظرهم وطالبوا طهران بتبني دبلوماسية سلمية وتجنب التصريحات التي من شأنها تصعيد الموقف.

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