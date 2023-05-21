قيادي في الاطار يعلق بشأن اطلاق سراح المتهمين

2023/05/21 | 22:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصف القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الاحد، الحديث عن اطلاق سراح المتهمين بسرقة القرن بأنها "شائعات"، مؤكدا أن العراق ينسق مع 7 دول لاسترداد المتهمين بسرقة القرن.

وقال الفتلاوي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "محاولة البعض نشر الشائعات حول اطلاق سراح بعض المتهمين بقضية سرقة الامانات الضريبية او مايعرف بسرقة القرن هي محاولة لتشويه سمعة القضاء العراقي الذي هو فوق الشبهات"، لافتا الى انه "اذا تم اطلاق سراح نور زهير او غيره لابد ان يكون وفق قرائن، لان القضاء يعتمد مبدأ العقوبة لكل من يخالف القانون".

واضاف، ان "نور زهير لايزال قيد التحقيق وهناك اكثر من 20 شخصية بعضهم خارج البلاد لايزال العمل جارٍ من اجل استردادهم ومعهم الاموال"، لافتا إلى أن "العراق ينسق مع 7 دول بعضها عربية من اجل المضي في انهاء التحقيقات واعادة كل الاموال والمطلوبين".

واشار الى ان "التحقيقات لم تتوقف وهناك مستجدات سيجري كشفها من قبل اللجان التحقيقية المختصة في الوقت المناسب".

وكان القضاء العراقي قد اطلق سراح نور زهير المتهم الاول بسرقة القرن، بكفالة، وفق صفقة لتمكينه من بيع العقارات واسترداد الاموال المسروقة من صفقة القرن الى الدولة.

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