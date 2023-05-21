السيستاني: أموال المخدرات سحت لا يجوز التصرف فيها

2023/05/21 | 22:31 - المصدر: بغداد اليوم

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أفتى المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني بحرمة تجارة المخدرات وأموالها.

وجاء في رد مكتب المرجع السيستاني عن سؤال في هذا الشأن، ونصه:

السؤال: راجت في السنين المتأخّرة تجارة المخدّرات بشكل كثير، فما حكم الأموال التي يحصل عليها البائع وهو ينفقه منها في الأكل وغيره من الاحتياجات الحياتية؟

الجواب: هذه الأموال سحت ولا يجوز التصرّف فيها بل يجب إرجاعها إلى أصحابها إن عرفهم، وإلّا تصدّق بها على المستحقّين من الفقراء.

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