2023/05/21 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تطرق علماء الفلك إلى مخاطر العواصف الشمسية مرات عديدة في الماضي، وبدؤوا أخيرا أيضًا في الإبلاغ عن المزيد من الأبحاث، التي تتضمن نوعًا من الذكاء الاصطناعي، خاصة في الأشهر القليلة الماضية، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ناسا تصنع نظام انذار مبكر لمواجهة العواصف الشمسية المركز الخبري الوطني.

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