2023/05/21 | 22:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار،اليوم الاحد،أن أنقرة لن تتوقف عن مكافحة الإرهاب حتى تحييد آخر إرهابي.وشدد في كلمة ألقاها أكار الأحد في “مؤتمر مكافحة الإرهاب وسوريا” بمدينة إسطنبول، أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا: لن نتوقف عن مكافحة الإرهابيين في العراق حتى قتل آخرهم المركز الخبري الوطني.

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