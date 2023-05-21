ريانة برناوي وعلي القرني.. رائدا الفضاء السعوديين في رحلة تاريخية إلى المحطة الدولية

2023/05/21 | 22:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق ريانة برناوي وزميلها علي القرني، أول رائدي فضاء سعوديين، إلى المحطة الدولية على متن مركبة "دراغون كرو" لشركة سبيس إكس بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين.

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