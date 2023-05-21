ريال مدريد يخسر بنتيجة (0-1) امام فالنسيا

2023/05/21 | 22:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصل ريال مدريد الترنح بالخسارة

بنتيجة (0-1) ضد فالنسيا، مساء اليوم

الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الليجا،

في معقل الخفافيش ملعب "ميستايا".

وسجل هدف المباراة الوحيد لفالنسيا

دييجو لوبيز في الدقيقة 3

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