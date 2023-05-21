2023/05/21 | 22:52 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واصل ريال مدريد الترنح بالخسارة
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بنتيجة (0-1) ضد فالنسيا، مساء اليوم
الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الليجا،
في معقل الخفافيش ملعب "ميستايا".
وسجل هدف المباراة الوحيد لفالنسيا
دييجو لوبيز في الدقيقة 3
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ريال مدريد يخسر بنتيجة (0-1) امام فالنسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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