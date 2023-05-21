2023/05/21 | 23:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: yQ_4yCtar7I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخطر الأكبر يقترب من العراق | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخطر الأكبر يقترب من العراق | تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).