بعد 10 أعوام.. دورتموند قريب من كسر هيمنة بايرن ميونيخ

2023/05/21 | 23:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز سيباستيان آلير هدفين ليقود بروسيا دورتموند للفوز 3-صفر على عشرة لاعبين من مضيفه أوغسبورغ وانتزاع صدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الأحد قبل الجولة الأخيرة الأسبوع المقبل.

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