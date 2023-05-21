التربية تحدد محاور الانطلاق لتحسين المنظومة التعليمية بالتعاون مع قطر

2023/05/21 | 23:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محددات ومضامين جمة ،لتحسين المنظومة التعليمية ، وضع أسسها ومسارات إنطلاقها الصحيحة، معالي وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري لدى وصوله أرض قطر ، اليوم ولقائه مع وزير التربية والتعليم العالي القطرية بثينة النعيمي .و أكد وزير التربية ان اللقاء كان مفعماً بالطروحات الهادفة الى تطوير التعليم بإدخال وسائل حديثة وتقنيات علمية جديدة تستقطب […]

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