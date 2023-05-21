دورتموند ينتزع الصدارة من بايرن في الدوري الألماني

2023/05/21 | 23:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين (أ ف ب) – انتزع بوروسيا دورتموند صدارة الدوري الالماني لكرة القدم من بايرن ميونيخ عقب فوزه الكبير على اوغسبورغ بثلاثية نظيفة الاحد ضمن المرحلة 33 قبل الاخيرة ويصبح على بعد خطوة واحدة من احراز اللقب.وتبوأ دورتموند صدارة الـ “بندسليغا” بعدما بات في رصيده 70 نقطة متقدمًا بفارق نقطتين عن بايرن الذي سقط […]

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