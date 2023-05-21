القانون يحدد مساره الانتخابي بشكل مبكر

2023/05/21 | 23:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن ائتلاف دولة القانون، الاحد، أن مساره الانتخابي سيعتمد مبدأ القوائم الوطنية في الانتخابات المقبلة.

وقال القيادي في الائتلاف تركي جدعان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “ائتلاف دولة القانون بدأ فعليا في الاعداد لمرحلة انتخابات مجالس المحافظات من خلال تبني مسارات متعددة قد تختلف من محافظة الى اخرى”، لافتا الى ان “التحالف مع قوائم اخرى او انظمام قوى وتيارات سياسية امر وارد جدا”.

وأضاف، أن “دخول الاطار التنسيقي كتحالف انتخابي واجه تعقيدات عدة لكنه امر غير مستبعد اذا ما توافقت الاطراف السياسية على مسار محدد”، مؤكدا انه “في ديالى على سبيل المثال ستكون قائمة ائتلاف دولة القانون من مرشحين يمثلون قوميات وتكتلات مختلفة اي قائمة وطنية تعبر عن كل الوان مجتمعها المتاخي”.

واشار الى ان “شهري حزيران واب سيشهدان حسم ملامح التحالفات السياسية سواء في الجنوب او الوسط وحتى الشمال خاصة وان هناك تقارب مع قوى متعددة بالوقت الحالي”.

وبدأت قوى سياسية عدة مناقشات من اجل عقد تحالفات سياسية استعداد لخوض انتخابات مجالس المحافظات.

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