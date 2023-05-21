فضيتان وثلاث برونزيات لألعاب قوى العراق في البطولة العربية

2023/05/21 | 23:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حصد وفد منتخبنا دون 23 سنة على خمسة اوسمة في اليوم الثاني من منافسات بطولة العرب للرجال والنساء تحت ٢٣ سنة المقامة حاليا في تونس.

وافتتحت اللاعبة كوردستان به مو جمال جدول الحصاد حيث خطفت الميدالية الفضية في فعالية 100 م حواجز بزمن 14.30 ثانية.

ولحقها أمير صبيح صيهود بميدالية فضية في فعالية القفز بالعصا (الزانة) بارتفاع 5م ثالث الاوسمة احرزته ديرين بختيار حيث حصلت علي ميدالية برونزية في فعالية 100 م حواجز بزمن 14.55 ثانية.

فيما حقق أمير فالح عبد الواحد الميدالية البرونزية في فعالية القفز بالعصا (الزانة) بارتفاع 4.85 م، وخطف سيف رعد عبد الواحد الميدالية البرونزية في فعالية 100 م بزمن 10.54 ثانية.

ويعول وفدنا على مضاعفة الانجاز في اليوم الثالث من البطولة.

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