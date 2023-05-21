2023/05/21 | 23:30 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى منتخب العراق للشباب المشارك في كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاما المقامة في الأرجنتين، "اتهامات تلقى جزافا" ضد المنتخب باعتداء جنسي على إحدى العاملات في فندق يقيم فيه اللاعبون.

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