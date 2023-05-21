2023/05/21 | 23:40 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ujUwi_TYbA8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العراق أنفق أكثر من 81 مليار دولار على الكهرباء منذ 2003 والمأساة تتكرر مع كل موسم صيف) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العراق أنفق أكثر من 81 مليار دولار على الكهرباء منذ 2003 والمأساة تتكرر مع كل موسم صيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).