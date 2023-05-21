فالنسيا يهزم ريال مدريد ويرسله للمركز الثالث

2023/05/21 | 23:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني عمق فالنسيا جراح ضيفه ريال مدريد وفاز عليه 1-0 يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإسباني لكرة القدم.وسجل دييغو لوبيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33.وأنهى ريال […]

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