مجلسا النواب والوزراء يؤكدان ضرورة الإسراع باقرار الموازنة

2023/05/21 | 23:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد مجلسا النواب والوزراء، على ضرورة الاسراع باقرار مشروع قانون الموازنة المالية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته (بغداد اليوم)، ان :"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل مساء اليوم الأحد، رئيس مجلس النوّاب محمد الحلبوسي، وناقشا الأوضاع العامّة في البلاد، وأبرز الملفّات التي تعمل عليها الحكومة بشكل متوازٍ في إطار برنامجها وأولوياته، بما يسهم في تحقيق تطلعات المواطنين في توفير أفضل الخدمات وتحسين المستوى الاقتصادي".

وتناول اللقاء وفقاً للبيان "مشروع قانون الموازنة العامّة الاتحادية المعروض أمام مجلس النوّاب وأهمية سرعة إقراره، لتلبية متطلبات البرنامج الحكومي في معالجة ملفّات البطالة والخدمات والفقر والإصلاح الاقتصادي والحدّ من الفساد المالي والإداري".

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