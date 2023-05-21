المجلس الوزاري للطاقة يصدر عدداً من القرارات

2023/05/21 | 23:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر المجلس الوزاري للطاقة، عدداً من القرارات بينها إقرارالاطار العام للخطة الخمسية لوزارة الكهرباء، وتنفيذ الانبوب البحري الثالث في المنفذ التصديري جنوب العراق.

وذكر بيان لوزارة النفط، تلقته (بغداد اليوم)، ان :"المجلس الوزاري للطاقة عقد جلسته السادسة لسنة 2023 اليوم الأحد، وقد ترأس الجلسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني ، بحضور الوزراء وأعضاء المجلس، حيث تم مناقشة عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله وأتخذ القرارات بشأنها".

وقال عبد الغني، ان :"المجلس قد أتخذ القرارات والتوصيات المهمة بخصوص عدد من المشاريع الحيوية والاستراتيجية في قطاع النفط والطاقة، منها :

- إقرارالاطار العام للخطة الخمسية لوزارة الكهرباء.

- تفعيل عقود عدد من مشاريع توليد الطاقة الشمسية .

- تنفيذ الانبوب البحري الثالث، الذي يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة في جنوب العراق، يهدف الى تعزيز وزيادة الطاقات التصديرية للمنفذ الجنوبي بنحو (500) الف برميل باليوم.

- تأهيل وحدات الدهون في شركة مصافي الجنوب

- نصب وتشغيل وحدة معالجة النفط الرطب لمحطة عزل الغاز في حقل الناصرية، لاهميتها في زيادة وتعزيزالانتاج من النفط والغاز لشركة نفط ذي قار .

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