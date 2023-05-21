2023/05/21 | 23:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مباشرة وتحديد مكان العمل للذوات المدرجة أسماؤهم الذين جرى تعيينهم بموجب الأمر الوزاري المرقم 692 في 2023/5/7 .

ودعت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) الى "الشروع في عملهم ودوامهم ضمن التشكيلات المؤشرة في الأوامر والقوائم المنشورة في موقع الوزارة الرسمي www.mohesr.gov.iq ".

للإطلاع على الأوامر الإدارية وقوائم الأسماء..



أضغط هنــــــــــــا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالأسماء.. التعليم تعلن مباشرة المتعينيين الجدد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالأسماء.. التعليم تعلن مباشرة المتعينيين الجدد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).