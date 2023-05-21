2023/05/21 | 23:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الأحد، بمقتل ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بنزاع على أرض في محافظة الديوانية.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة افراد وهم أب واثنين من أبنائه قتلوا في محافظة الديوانية قضاء الشافعية".

وأضاف المصدر أن "سبب القتل نتيجة نزاع على أرض زراعية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية.. ثلاثة قتلى من عائلة واحدة بنزاع على أرض) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية.. ثلاثة قتلى من عائلة واحدة بنزاع على أرض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).