مانشستر سيتي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي

2023/05/21 | 23:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتفل مانشستر سيتي بتتويجه بلقب

الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة

الثالثة على التوالي، عقب فوزه على ضيفه

تشيلسي (1-0) اليوم الأحد في الجولة 37 من

المسابقة.

ويدين مانشستر سيتي، الذي توج بلقبه

الخامس في آ

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