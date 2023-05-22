قاد الشرطة إلى مطاردة مثيرة.. القبض على سجين فشل في الهروب بأمريكا

2023/05/21 | 23:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إلقاء القبض على السجين نورمان وولف في لويفيل بولاية كنتاكي الأمريكية، السبت، بعد هروبه من سيارة الشرطة، وفقًا لإدارة شرطة المدينة.

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