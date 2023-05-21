برلماني: سلم الرواتب بحاجة لرفد الموازنة بأموال جديدة

2023/05/21 | 23:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد النائب المستقل كاظم الطوكي، ان مجلس النواب لن يتمكن من تشريع قوانين ذات جنبة مالية بعد تشريع الموازنة وتنفيذ بنودها من قبل الحكومة، لافتا الى ان الامر ينسحب الى سلم الرواتب حيث لايمكن إضافة مبالغ جديدة للموازنة بعد التصويت عليها.

وقال الطوكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “مجلس النواب ليس لديه قوانين ذات جنبة مالية يروم تشريعها وتمريرها خلال جلساته، خصوصا ان تمرير هكذا قوانين يجب ان يكون قبل التصويت على الموازنة”.

وأضاف ان “سلم الرواتب وفي حال اريد له ان يمرر داخل البرلمان فانه يحتوي على جنبة مالية قد تكلف الدولة نحو 18 تريليون دينار من اجل رفع الرواتب الدنيا مع الإبقاء على الرواتب الكبيرة دون تغيير، وهذا فيه جنبة مالية ينبغي ان يتم اقراره قبل تمرير الموازنة”.

وبين ان “البرلمان لن يتمكن من تشريع قوانين ذات جنبة مالية في حال تم التصويت على الموازنة وتمريرها وتنفيذها من قبل حكومة محمد شياع السوداني”.

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