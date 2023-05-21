دعوة نيابية لإشهار سلاح الاقتصاد بوجه تركيا لانتزاع الحقوق المائية

2023/05/21 | 23:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون جواد الغزالي، الاحد، الحكومة إلى استخدام الملف الاقتصادي للضغط على تركيا من اجل زيادة حصة العراق المائية.

وقال الغزالي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “حجم التبادل التجاري التركي مع العراق كبير جدا يصل الى مليارات الدولارات وهو من اهم الموارد التركية “.

وأضاف ان “انقرة غير مستعدة لخسارة هذا التبادل التجاري لذلك على الحكومة ان تستخدم ورقة الضغط لاطلاق حصة العراق المائية وإنقاذ الأنهار من الجفاف التام”.

وأشار الى ان “بغداد تسير باتجاه الانخفاض المائي بسبب التغيير المناخي ونقص المياه وهي بصدد اعلان الجفاف التام والفقر المائي والتسبب بهجرة الملايين من مدنهم بسبب انقطاع مياه الشرب “.

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