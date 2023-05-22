2023/05/22 | 00:12 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مقتل خمسة من حرس الحدود الإيرانيين طهران- بيروت – الزمان أكد مسؤول عسكري إيراني الأحد قدرة بلاده بالتعاون مع جيرانها على ضمان أمن مياه الخليج والملاحة في المنطقة، في أعقاب توتر متجدد مع الولايات المتحدة في هذا الممر الحيوي.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران ترد على تعزيزات أمريكية: أمن الخليج في عهدة بحريتنا مع دول الجوار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري إن «الجمهورية الإسلامية الإيرانية […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران ترد على تعزيزات أمريكية: أمن الخليج في عهدة بحريتنا مع دول الجوار) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران ترد على تعزيزات أمريكية: أمن الخليج في عهدة بحريتنا مع دول الجوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).