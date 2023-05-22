ايران‭ ‬ترد‭ ‬على‭ ‬تعزيزات‭ ‬أمريكية‭:‬ أمن‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬عهدة‭ ‬بحريتنا‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬الجوار

2023/05/22 | 00:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل‭ ‬خمسة‭ ‬من‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬الإيرانيين‭ ‬ طهران‭- ‬بيروت‭ – ‬الزمان ‭ ‬أكد‭ ‬مسؤول‭ ‬عسكري‭ ‬إيراني‭ ‬الأحد‭ ‬قدرة‭ ‬بلاده‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬جيرانها‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬أمن‭ ‬مياه‭ ‬الخليج‭ ‬والملاحة‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬توتر‭ ‬متجدد‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الممر‭ ‬الحيوي‭.‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬المشتركة‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬اللواء‭ ‬محمد‭ ‬باقري‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬الإيرانية‭ […]

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